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    "Bavariya" və PSJ Çempionlar Liqasının 1/8 finalına yüksəlib

    Bakı. 1 noyabr. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Çempionlar Liqasında IV tura start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə A, B, C və D qruplarında yer alan kollektivlər üz-üzə gəlib.

    Bu oyunlardan sonra Almaniyanın "Bavariya" və Fransanın PSJ klubu B qrupunda ilk 2 yeri təmin edərək, vaxtından əvvəl 1/8 finala vəsiqə qazanıb. İngiltərə "Mançester Yunayted"i A qrupunda, İspaniya "Barselona"sı D qrupunda liderliklərini möhkəmləndirərək, növbəti mərhələyə xeyli yaxınlaşıblar.

    "Qarabağ"ın yer aldığı C qrupunda isə lider dəyişib. "Roma" İtaliyada İngiltərənin "Çelsi" komandasını darmadağın edərək, birinci pilləyə yüksəlib.

    Çempionlar Liqası, Qrup mərhələsi, IV tur

    31 oktyabr

    A qrupu

    23:45. "Bazel" (İsveçrə) - MOİK (Rusiya) - 1:2

    Qollar: Luka Zuffi, 32 - Alan Zaqoyev, 65. Pontus Vernblum, 79

    23:45. "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Benfika" (Portuqaliya) - 2:0

    Qollar: Mile Svilar, 45-öz qapısına. Deyli Blind, 78-penalti ilə

    Yerinə yetirilməyən penalti: Antoni Marsyal, 15 ("Mançester Yunayted")

    Xal durumu: "Mançester Yunayted" - 12, "Bazel" - 6, MOİK - 6, "Benfika" - 0.

    B qrupu

    23:45. "Seltik" (Şotlandiya) - "Bavariya" (Almaniya) - 1:2

    Qollar: Kollum MakQregor, 74 - Kinqsli Koman, 22. Xavyer Martines, 77

    23:45. PSJ (Fransa) - "Anderlext" (Belçika) - 5:0

    Qollar: Marko Veratti, 30. Neymar, 45+4. Layvin Kurzava, 52; 72; 78

    Xal durumu: PSJ - 12, "Bavariya" - 9, "Seltik" - 3, "Anderlext" - 0.

    C qrupu

    23:45. "Roma" (İtaliya) - "Çelsi" (İngiltərə) - 3:0

    Qollar: Stefan El Şaravi, 1; 36. Dieqo Perotti, 63

    23:45. "Atletiko" (İspaniya) - "Qarabağ" (Azərbaycan) - 1:1

    Qollar: Tomas Partey, 56 - Miçel, 8

    Qırmızı vərəqələr: Pedro Enrike, 59, Stefan Saviç, 88

    Xal durumu: "Roma" - 8, "Çelsi" - 7, "Atletiko" - 3, "Qarabağ" - 2.

    D qrupu

    23:45. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Yuventus" (İtaliya) - 1:1

    Qollar: Bruno Sezar, 20 - Qonzalo Higuain 79

    23:45. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Barselona" (İspaniya) - 0:0

    Xal durumu: "Barselona" - 10, "Yuventus" - 7, "Sportinq" - 4, "Olimpiakos" - 1.   

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