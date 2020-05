Azərbaycan XİN Argentinanı təbrik etdi

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Argentinanı Millət Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report”un xəbərinə görə, bu barədə XİN-in rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirilib.

“Argentina Respublikasının Milli Günü münasibətilə dost Argentina xalqına cansağlığı, davamlı sülh və tərəqqi diləyirik”, - təbrik mətnində qeyd olunub.

We extend our sincere congratulations on the occasion of the National Day of the Argentine Republic and send our best wishes of health, permanent peace and progress to the friendly people of #Argentina.@CancilleriaArg#RevoluciónDeMayo pic.twitter.com/alg2OWGGKs