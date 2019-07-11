Avropa Liqası: Bu gün 43 oyun keçiriləcək

Bu gün UEFA Avropa Liqasında I təsnifat mərhələsinin ilk görüşlərinə yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, turnirin əsas oyun günündə 43 qarşılaşma təşkil olunacaq. Azərbaycan təmsilçilərindən "Səbail" Bakıda Rumıniyanın "Universitatya" (Krayova) komandasını qəbul edəcəyi halda, "Neftçi" Kişinyovda Moldova "Sperantsa"sının qonağı olacaq.
"Səbail" mərhələ adlasa, "Honved" (Macarıstan) - “Jalgiris” (Vilnüs, Litva) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Bu baxımdan, Budapeştdəki qarşılaşma da diqqət mərkəzində olacaq.
"Dinamo" (Tbilisi, Gürcüstan) - “Enqordani” (Andorra) cütünün qalibi isə II təsnifat mərhələsində "Qəbələ" ilə qarşılaşacaq.
Avropa Liqası
I təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
11 iyul
17:30. “Pünik” (Ermənistan) - "Şkupi" (Şimali Makedoniya)
18:00. "Ordabası" (Qazaxıstan) - “Torpedo” (Kutaisi, Gürcüstan)
18:45. “Ventspils” (Latviya) - "Teuta" (Albaniya)
19:00. "Alaşkert" (Ermənistan) - "Makedoniya Gerçe" (Şimali Makedoniya)
19:30. "Laçi" (Albaniya) - "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail)
19:30. AEK (Kipr) - “Petrokub” (Moldova)
19:45. “Trans” (Estoniya) - "Buduçnost" (Monteneqro)
20:00. “Flora” (Estoniya) - "Radniçki" (Serbiya)
20:00. “Kuopio” (Finlandiya) - “Vitebsk” (Belarus)
20:00. “Səbail” (Azərbaycan) - "Universitatya" (Rumıniya)
20:30. "Baltsan" (Malta) - "Domjale" (Sloveniya)
20:30. "Riteryay" (Litva) - “Klaksvik” (Farer adaları)
20:30. "Rujomberok" (Slovakiya) - "Levski" (Bolqarıstan)
21:00. "Akademiya Pandev" (Şimali Makedoniya) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina)
21:00. "Brondbü" (Danimarka) - “İnter” (Turku, Finlandiya)
21:00. "Debretsen" (Macarıstan) - "Kukesi" (Albaniya)
21:00. "Dinamo" (Tbilisi, Gürcüstan) - “Enqordani” (Andorra)
21:00. "Makkabi" (Hayfa, İsrail) - "Mura" (Sloveniya)
21:00. "Sperantsa" (Moldova) - “Neftçi” (Azərbaycan)
21:00. “Brann” (Norveç) - “Şemrok Rovers” (İrlandiya)
21:00. “Jalgiris” (Kaunas, Litva) - "Apollon" (Kipr)
21:00. “Kruzaders” (Şimali İrlandiya) - "B-36 Torshavn" (Farer adaları)
21:00. “Liepaya” (Latviya) - “Dinamo” (Minsk, Belarus)
21:00. “Malmö” (İsveç) - “Ballumena” (Şimali İrlandiya)
21:00. “Mölde” (Norveç) - “Reykyavik” (İslandiya)
21:00. “Radnik” (Bosniya və Herseqovina) - “Spartak” (Trnava, Slovakiya)
21:00. “Şaxtyor” (Soliqorsk, Belarus) - “Hibernian” (Malta)
21:30. “Fola Eş” (Lüksemburq) - “Çixura” (Gürcüstan)
22:00. “Konnax” (Uels) - "Kilmarnok" (Şotlandiya)
22:00. "Olimpiya" (Lyublyana, Sloveniya) – “Riqa” (Latviya)
22:30. "Çukariçki" (Serbiya) - "Banants" (Ermənistan)
22:30. "Styaua" (Buxarest, Rumıniya) - “Milsami” (Moldova)
22:30. "Zeta" (Monteneqro) - “Vidi” (Macarıstan)
22:30. “Dunayska Streda” (Slovakiya) - "Krakoviya" (Polşa)
22:30. “Europa” (Cəbəllütariq) - "Legiya"(Polşa)
22:45. "Aberdin" (Şotlandiya) - “Rovanyemi” (Finlandiya)
22:45. “Kliftonvill” (Şimali İrlandiya) - “Hoqesun” (Norveç)
22:45. “Kork Siti” (İrlandiya) - “Proqres” (Lüksemburq)
22:45. “Sent-Patriks” (İrlandiya) - “Nörrçöpinq” (İsveç)
23:00. "Honved" (Macarıstan) - “Jalgiris” (Vilnüs, Litva)
23:00. “Şiroki Briyeq” (Bosniya və Herseqovina) - “Kayrat” (Qazaxıstan)
00:00. “Breydablik” (İslandiya) - “Vaduts” (Lixtenşteyn)
00:00. “Styarnan” (İslandiya) - “Levadiya” (Estoniya)
10 iyul
19:55. "Jeness" (Lüksemburq) - "Tobol" (Qazaxıstan) - 0:0
9 iyul
19:55. “Sent Josefs” (Cəbəllütariq) - “Reyncers” (Şotlandiya) - 0:4
20:00. “Qzira” (Malta) - "Hayduk" (Split, Xorvatiya) - 0:2
21:30. MOİK (Sofiya, Bolqarıstan) - "Titoqrad" (Monteneqro) - 4:0
Qeyd edək ki, cavab görüşləri 16 - 18 iyulda keçiriləcək.
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