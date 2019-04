ABŞ-da baptist kilsəsi yaxınlığında 7 nəfər güllələnib - VİDEO

ABŞ-ın Baltimor şəhərinin (Merilend ştatı) Perkins meydanında yerləşən baptist kilsəsi yaxınlığında 7 nəfər güllələnib.

"Report" "Fox Baltimore" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, yaralıların vəziyyəti məlum deyil.

Əraziyə çoxlu sayda polis əməkdaşı cəlb olunub. Polis silahlı insident nəticəsində bir nəfərin öldüyünü təsdiq edib.

Update: Three additional victims have been located, bringing the total to 7 injured people.