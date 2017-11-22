UEFA "2017-ci ilin komandası"na namizəd futbolçuların siyahısını açıqlayıb

Bakı. 22 noyabr. REPORT.AZ/ UEFA 2017-ci ilin komandasına daxil edilməyə namizəd olan futbolçuların siyahısını açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, 50 nəfərlik siyahını UEFA-nın qitəmiqyaslı yarışlarını izləyən jurnalistlər müəyyənləşdirib.
Siyahıda "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının qrup mərhələsindəki rəqiblərindən İspaniyanın "Atletiko" klubunun 4, İngiltərənin "Çelsi" komandasının 1 futbolçusu da düşüb. Ən çox oyunçu İspaniya yığmasından (8) və "Real Madrid" (11) klubundandır.
Qapıçılar: Canluici Buffon ("Yuventus", İtaliya), David de Xea ("Mançester Yunayted", İspaniya), Keylor Navas ("Real Madrid", Kosta-Rika), Manuel Nöyer ("Bavariya", Almaniya), Yan Oblak ("Atletiko", Sloveniya)
Müdafiəçilər: Dani Alveş ("Yuventus" / PSJ, Braziliya), Leonardo Bonuççi ("Tuventus" / "Milan", İtaliya), Dani Karvaxal ("Real Madrid", İspaniya), Corco Kyellini ("Yuventus", İtaliya), Kamil Qlik ("Monako", Polşa), Dieqo Qodin ("Atletiko", Uruqvay), Coşua Kimmix ("Bavariya", Almaniya), Marselo ("Real Madrid", Braziliya), Benjamin Mendi ("Monako" / "Mançester Siti", Fransa), Tomas Mönyö (PSJ, Belçika), Jerar Pike ("Barselona", İspaniya), Serxio Ramos ("Real Madrid", İspaniya), Davinson Sançes ("Ayaks" / "Tottenhem", Kolumbiya), Aleks Sandro ("Yuventus", Braziliya), Antonio Valensia ("Mançester Yunayted", Ekvador)
Yarımmüdafiəçilər: Dele Alli ("Tottenhem", İngiltərə), Marko Asensio ("Real Madrid", İspaniya), Kasemiro ("Real Madrid", Braziliya), Kevin De Bruyne ("Mançester Siti", Belçika), Kristian Eriksen ("Tottenhem", Danimarka), Fabinyo ("Monako", Braziliya), Eden Azar ("Çelsi", Belçika), Andres İnyesta ("Barselona", İspaniya), İsko ("Real Madrid", İspaniya), Toni Kroos ("Real Madrid", Almaniya), Henrix Mxitaryan ("Mançester Yunayted", Ermənistan), Luka Modriç ("Real Madrid", Xorvatiya), Miralem Pyaniç ("Yuventus", Bosniya və Herseqovina), Pol Poqba ("Mançester Yunayted", Fransa), Saul Nyiges ("Atletiko", İspaniya)
Hücumçular: Serxio Aqüero ("Mançester Siti", Argentina), Pyer-Emerik Obameyanq ("Borussiya" Dortmund, Qabon), Kərim Benzema ("Real Madrid", Fransa), Edinson Kavani (PSJ, Uruqvay), Paulo Dibala ("Yuventus", Argentina), Radamel Falkao ("Monako", Fransa), Antuan Qrizmann ("Atletiko", Fransa), Harri Keyn ("Tottenhem", İngiltərə), Robert Levandovski ("Bavariya", Polşa), Dris Mertens ("Napoli", Belçika), Lionel Messi ("Barselona", Argentina), Neymar ("Barselona" / PSJ, Braziliya), Kriştianu Ronaldu ("Real Madrid", Portuqaliya), Luis Suares ("Barselona", Uruqvay), Kilian Mbappe ("Monako" / PSJ, Fransa)
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
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