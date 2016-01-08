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    ​UEFA 2015-ci ilin simvolik komandasını açıqlayıb - SİYAHI

    Heyətdə Avropanın 4 aparıcı klubunun oyunçuları yer alıb

    Bakı. 8 yanvar. REPORT.AZ/ UEFA 2015-ci ilin simvolik komandasını açıqlayıb. "Report"un məlumatına görə, 11-likdə Avropanın 4 aparıcı klubunda forma geyinən futbolçular yer alıb.

    Dünya üzrə 7 milyondan artıq insanın internet səsverməsi nəticəsində heyətə İtaliya "Yuventus"unun 1, Almaniya "Bavariya"sının 2, İspaniya "Real Madrid"inin 3, "Barselona"nın isə 5 futbolçusu daxil edilib.

    Qapıçı: Manuel Noyer ("Bavariya")

    Müdafiəçilər: David Alaba ("Bavariya"), Serxio Ramos ("Real Madrid"), Xerard Pike, Dani Alves (hər ikisi "Barselona")

    Yarımmüdafiəçilər: Andres İnyesta ("Barselona"), Pol Poqba ("Yuventus"), Xames Rodriges ("Real Madrid")

    Hücumçular: Lionel Messi, Neymar (hər ikisi "Barselona"), Kriştianu Ronaldu ("Real Madrid").

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