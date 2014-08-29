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    UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin püşkatma mərasimi keçirilib

    Moskvanın ÇSKA klubu ölüm qrupuna düşüb

    Bakı. 29 avqust. REPORT.AZ/ Fransanın Monako şəhərində UEFA Çempionlar Liqasının püşkatma mərasimi keçirilib.

    Report xəbər verir ki, püşkatmada 32 klub 8 qrupa bölünüb:

    A qrupu: Atletiko (İspaniya), Yuventus (İtaliya), Olimpiakos (Yunanıstan), Malmö (İsveç).

    B qrupu: Real (İspaniya), Bazel (İsveçrə), Liverpul (İngiltərə), Ludoqorets (Bolqarıstan).

    C qrupu: Benfika (Portuqaliya), Zenit (Rusiya), Bayer (Almaniya), Monako (Fransa).

    D qrupu: Arsenal (İngiltərə), Borussiya (Dortmund, Almaniya), Qalatasaray (Türkiyə), Anderlext (Belçika).

    E qrupu: Bavariya (Almaniya), Mançester Siti (İngiltərə), ÇSKA (Moskva, Rusiya), Roma (İtaliya).

    F qrupu: Barselona (İspaniya), PSJ (Fransa), Ayaks (Hollandiya), APOEL (Kipr).

    G qrupu: Çelsi (İngiltərə), Şalke (Almaniya), Sportinq (Portuqaliya), Maribor (Sloveniya).

    H qrupu: Porto (Portuqaliya), Şaxtyor (Ukrayna), Atletik (İspaniya), BATE (Belarus).

    Qrup mərhələsinin ilk görüşləri sentyabr ayının 16-17-də keçiriləcək. 

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