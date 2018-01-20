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    Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş səfiri "Qalatasaray"ın yeni İdarə Heyətinə üzv seçilib

    Bakı. 20 yanvar. REPORT.AZ/ Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun yeni İdarə Heyəti müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, prezident seçkisindən qalib ayrılan Mustafa Cengizin siyahısında Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Ahmet Ünal Çeviköz də yer alıb.

    Çeviköz Azərbaycanda 2001 - 2004-cü illərdə çalışıb. İdarə Heyətində aşağıdakı şəxslər yer alıb:

    Əsl üzvlər: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

    Ehtiyat üzvlər: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.

    Qeyd edək ki, Mustafa Cengiz klub prezidenti seçkisində Dursun Özbəyə qalib gəlib.

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