Tanınmış futbolçu 33 yaşında karyerasını başa vurub

Bakı. 12 oktyabr. REPORT.AZ/ Yunanıstan milli komandasının sabiq futbolçusu Georgios Samaras karyerasını başa vurub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Şotlandiyanın "Seltik" klubu rəsmi "Twitter" hesabından paylaşım edib.

Qeyd edək ki, Georgios Samaras 2006-cı ildən 2014-cü ilə qədər Yunanıstan yığmasının formasını geyinib. O, karyerası ərzində "Seltik"lə yanaşı, Hollandiyanın "Herenven", İngiltərənin "Mançester Siti" və "Vest Bromviç", İspaniyanın "Saraqosa" və Türkiyənin "Samsunspor" klublarının şərəfini qoruyub.

Former #CelticFC striker Georgios Samaras has announced his retirement from football.



253 Appearances

74 Goals

4 League titles

2 Scottish Cups

1 League Cup



Thanks for the memories, Sammi! pic.twitter.com/10cxuNFKaK