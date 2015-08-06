Tahir Gözəl: "Qarabağ"ın oyunundan razı qaldım

Bakı. 6 avqust. REPORT.AZ/ "Yaddan çıxarmamalıyıq ki, UEFA Çempionlar Liqasının hazırki Çempionu - "Barcelona" komandası 2012-ci ildə məhz "Seltik" klubuna uduzmuşdu. Buna baxmayaraq "Qarabağ" klubu Şotlandiya çempionu qarşısında yüksək səviyyəli oyun nümayiş etdirdi".

"Report"un məlumatına görə, bunu Şotlaniyanın "Seltik" klubu ilə oyundan sonra "Qarabağ" klubunun vitse-prezidenti Tahir Gözəl deyib.

Komandanın oyunundan razı olduğunu vurğulayan T.Gözəl: "Əminəm ki, "Qarabağ" klubu böyük uğurlara imza atacaq. Hər yeni oyunda daha da güclü bir "Qarabağ" görəcəyik".