 Yuxarı
    Bağlamaq

    Tahir Gözəl: "Qarabağ"ın oyunundan razı qaldım

    Əminəm ki, Qarabağ klubu böyük uğurlara imza atacaq. Hər bir yeni oyunda daha da güclü bir Qarabağ görəcəyik

    Bakı. 6 avqust. REPORT.AZ/ "Yaddan çıxarmamalıyıq ki, UEFA Çempionlar Liqasının hazırki Çempionu - "Barcelona" komandası 2012-ci ildə məhz "Seltik" klubuna uduzmuşdu. Buna baxmayaraq "Qarabağ" klubu Şotlandiya çempionu qarşısında yüksək səviyyəli oyun nümayiş etdirdi".

    "Report"un məlumatına görə, bunu Şotlaniyanın "Seltik" klubu ilə oyundan sonra "Qarabağ" klubunun vitse-prezidenti Tahir Gözəl deyib.

    Komandanın oyunundan razı olduğunu vurğulayan T.Gözəl: "Əminəm ki, "Qarabağ" klubu böyük uğurlara imza atacaq. Hər yeni oyunda daha da güclü bir "Qarabağ" görəcəyik". 

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi