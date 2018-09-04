"Sportinq" klubu iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib

Bakı. 4 sentyabr. REPORT.AZ/ "Qarabağ"ın rəqibi Portuqaliya "Sportinq"i Avropa Liqasında qrup mərhələsinin oyunları üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib.
"Report" qurumun saytına istinadən xəbər verir ki, siyahıda 21 futbolçu yer alıb.
Qapıçılar: 1. Emiliano Viviano, 19. Roman Salen, 40. Renan Ribeyro
Müdafiəçilər: 4. Sebastyan Koates, 5. Cefferson Nasimento, 6. Andrea Pintu, 13. Stefan Ristovski, 22. Jeremi Matyü, 76. Brunu Qaşpar
Yarımmüdafiəçilər: 8. Brunu Fernandeş, 9. Markos Akunya, 16. Rodriqo Battalya, 21. Rafinya, 25. Padosav Petroviç, 37. Markus Vandel Vale da Silva, 86. Nemanya Qudel
Hücumçular: 10. Fredi Montero, 17. Luiş Nani, 18. Karluş Mane, 23. Abdulay Diabi, 28. Bas Dost
Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Sportinq"lə ilk oyununu sentyabrın 20-də Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda keçirəcək. Bakıdakı qarşılaşma isə noyabrın 29-da olacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi
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