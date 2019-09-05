"Sevilya" "Qarabağ"la oyunlar üçün 23 futbolçu sifariş verib

"Qarabağ"ın Avropa Liqasındakı rəqiblərindən İspaniya "Sevilya"sı qrup mərhələsindəki oyunlar üçün sifariş vərəqini UEFA-ya təqdim edib.
"Report"un məlumatına görə, baş məşqçi Xulen Lopetegi siyahıya 23 oyunçu - 2 qapıçı, 5 müdafiəçi, 8 yarımmüdafiəçi və 8 hücumçu daxil edib.
Qapıçılar: 1. Tomaş Vatslik (Çexiya), 13. Yassin Bunu (Mərakeş)
Müdafiəçilər: 3. Serxi Qomes, 18. Serxio Eskudero, 23. Serxio Reqilon, 20. Dieqo Karlos (Braziliya), 12. Jyul Kunde (Fransa)
Yarımmüdafiəçilər:Y 6. Daniel Karriço (Portuqaliya), 10. Ever Baneqa (Argentina), 15. Alexandro Pozo, 17. Nemanya Qudel (Serbiya), 21. Oliver Torres, 22. Franko Vaskes (Argentina), 24. Joan Jordan, Fernando Fransisko Rejes (Portuqaliya)
Hücumçular: 5. Lukas Okampos (Argentina), 7. Runu Lopes (Portuqaliya), 8. Nolito, 9. Munas Dabbur (İsrail), 11. Munir. 14. Xavyer Ernandes (Meksika), Xesus Navas, Luk de Yonq (Hollandiya)
Qeyd edək ki, “Sevilya” qrup mərhələsində ilk oyununu sentyabrın 19-da Bakıda "Qarabağ"a qarşı keçirəcək.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi