Rusiya milli komandasının DÇ-2018 üçün yekun heyəti açıqlanıb

Bakı. 3 iyun. REPORT.AZ/ Rusiya milli komandasının futbol üzrə dünya çempionatı üçün yekun heyəti açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, baş məşqçi Stanislav Çerçesov 23 nəfərlik siyahıya 3 qapıçı, 7 müdafiəçi, 10 yarımmüdafiəçi və 3 hücumçunu daxil edib. Onlardan cəmi 2-si - qapıçı Vladimir Qabulovla yarımmüdafiəçi Denis Çerışev legionerdir. Qalan 21 futbolçu yerli klublarda çıxış edir.
Çerçesov çempion "Lokomotiv"dən cəmi 2 futbolçudan yararlanmağı qərara alıb. Bunlar Anton və Aleksey Mirançuk qardaşlarıdır.
Qapıçılar: İqor Akinfeyev (MOİK), Vladimir Qabulov ("Brügge", Belçika), Andrey Lunyov ("Zenit")
Müdafiəçilər: Vladimir Qranat ("Rubin"), Sergey İqnaşeviç (MOİK), Fyodor Kudryaşov ("Rubin"), İlya Kutepov ("Spartak"), Andrey Semyonov ("Axmat"), İqor Smolnikov ("Zenit"), Mario Fernandes (MOİK)
Yarımmüdafiəçilər: Yuri Qazinski ("Krasnodar"), Aleksandr Qolovin (MOİK), Alan Zaqoyev (MOİK), Aleksandr Yeroxin ("Zenit"), Yuri Jirkov ("Zenit"), Roman Zobnin ("Spartak"), Daler Kuzyayev ("Zenit"), Anton Mirançuk ("Lokomotiv"), Aleksandr Səmədov ("Spartak"), Denis Çerışev ("Vilyarreal", İspaniya)
Hücumçular: Artyom Dzyuba (Arsenal" Tula), Aleksey Mirançuk ("Lokomotiv"), Fyodor Smolov ("Krasnodar")
Qeyd edək ki, DÇ-2018-də A qrupunda yer alacaq Rusiya millisi iyunun 14-də Moskvadakı "Lujniki" stadionunda Səudiyyə Ərəbistanı, iyunun 19-da Sankt-Peterburqda Misir, iyunun 25-də isə Samarada Uruqvayla qarşılaşacaq.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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