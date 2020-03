Renat Dadaşov "Tottenhem"lə matçda iki qol vurdu - VİDEO

Azərbaycan millisinin futbolçusu Renat Dadaşov İngiltərənin "Vulverhempton" klubunun U-23 komandasında növbəti oyununu keçirib.

"Report"un məlumatına görə, 21 yaşlı hücumçu XVIII turda "Tottenhem"la matçda iştirak edib. Gənc forvard görüşə start heyətində başlayıb və sonadək meydanda olub.

Qarşılaşma "Vulverhempton"un 2:3 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb. Komandanın hər iki qolunu Renat Dadaşov vurub. O, 77-ci dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirib, 85-ci dəqiqədə isə qapıçı ilə təkbətək dueldən qalib ayrılıb.

Qeyd edək ki, "Vulverhempton" U-23 liqasının əsas qrupunda 11 xalla 12-ci - sonuncu, "Tottenhem" isə 21 xalla 10-cu yerdədir.

Renat Dadashov wins and scores a penalty for his efforts tonight. Watch live 👉 https://t.co/C5IOZ5brIb 🇦🇿🐺 pic.twitter.com/VZOP7tHTsc

Sondergaard with the assist!!



Dadashov's second of the game...



Watch live 👉 https://t.co/C5IOZ5brIb



🇦🇿🐺 pic.twitter.com/2lKGTaGEXU