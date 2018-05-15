Bakı. 15 may. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Qırğızıstan yığmasının Azərbaycan millisi ilə yoldaşlıq oyunu üçün heyəti açıqlanıb.
“Report” Qırğızıstan Futbol Federasiyasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Aleksandr Krestinin mayın 29-da Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutacaq matç üçün 23 futbolçuya dəvət göndərib.
Qapıçılar: Kutman Kadırbekov, Valeri Kaşuba (hər ikisi “Dordoy”), Kalıs Akimaliyev (“Abdış-Ata”)
Müdafiəçilər: Kursanbek Şeratov, Tamirlan Kozubayev, Bəxtiyar Duyşobekov, Askarbek Saliyev, Avazbek Otkeyev, Mustafa Yusupov (hamısı “Dordoy”), Amanbek Manıbekov (“Abdış-Ata”), Şerzot Şakirov (“Neftçi”)
Yarımmüdafiəçilər: Pavel Sidorenko, Aziz Sıdıkov, İslam Şamşiyev, Murolimjon Ahmedov, Kayrat Jırqalbekuğlu, Bekjan Saqınbayev (hamısı “Dordoy”), Odiljon Abdurahmanov (“Alay”), Fərhat Musabekov (“İlbirs”), Alimardon Şükürov (“Abdış-Ata”), Tursunali Rustamov (“Alqa”)
Hücumçular: Mirlan Murzayev (“Somaspor”, Türkiyə), Roman Levçenko (“Torpedo” Şadrinsk, Rusiya).
Qeyd edək ki, Qırğızıstan yığması 22 - 30 mayda Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirəcək. Azərbaycanla görüş saat 20:00-da start götürəcək.
Şamo QuliyevXəbərin müəllifi
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