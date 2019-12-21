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Qətərdə klublararası dünya çempionatının final matçı keçirilir

Qətərdə klublararası dünya çempionatının final matçı keçirilir

Qətərdə futbol üzrə klublararası dünya çempionatının final oyunu başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, Dohadakı "Halifa İnternational" stadionunda keçirilən matça "Liverpul" "Flamenqo" komandaları aşağıdakı heyətlə çıxıblar:

"Liverpul": Alison Beker, Trent Aleksander-Arnold, Cozef Qomes, Vircil van Deeyk, Endryu Robertson, Cordan Henderson, Nabi Keyta, Aleks Oskleyd-Çemberlen, Sadio Mane, Məhəmməd Salah, Roberto Firmino.

"Flamenqo": Dieqo Alves, Rafinya, Rodriqo Kayo, Pablo Mari, Felipe Luis, Cerson, Villian Arau, Xiorxyan de Arraskaeta, Everton Ribeyro, Bruno Enrike, Qabriel Barboza.

Qeyd edək ki, yarımfinal matçında "Liverpul" Meksikanın "Monterrey" komandasını 2:1 hesabı ilə məğlub edib. "Flamenqo" Səudiyyə Ərəbistanın "Əl-Hilal" komandası ilə qarşılaşmadan 3:1 hesablı qələbə ilə ayrılıb. 

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