"Qəbələ"nin keçmiş hücumçusu ilə müqavilə kötük üzərində uzadıldı - VİDEO

Rumıniyanın "Politexnika" klubu futbolçuları Kosmin Frazinesku və Andrey Kristya ilə müqavilələri küçədə uzadıb.

"Report"un məlumatına görə, komanda rəhbərliyi və oyunçular əl sıxmaqdan çəkinərək, bir-birilərini dirsəkləri ilə salamlayıblar. Onlar imzanı sənədi kötük üzərinə qoyaraq atıblar.

Qeyd edək ki, Andrey Kristya 2014/2015 mövsümünün ilk yarısında "Qəbələ"nin formasını geyinib. O, 9 oyunda meydana çıxıb. 36 yaşlı hücumçunun əvvəllər üç dəfə çıxış etdiyi "Politexnika"ya növbəti qayıdışı 2019-cu ilin yayında gerçəkləşdirib. 35 yaşlı Kosmin Franzinesku isə Yassı komandasına 2015-ci ildə keçib.

The greatest video I've seen in a while. Contract extensions? Let's do it on a stump. Poli Iasi veterans Cristea and Frasinescu signed new deals at the club. Watch below. pic.twitter.com/uqJPedRZkE