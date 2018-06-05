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    Qazaxıstan və Azərbaycan yığmalarının yoldaşlıq görüşü üçün heyəti açıqlanıb

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    Bakı. 5 iyun. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Qazaxıstan və Azərbaycan yığmalarının yoldaşlıq görüşü üçün heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, komandalar “Astana Arena”da baş tutacaq matça aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar.

    Qazaxıstan: Nenad Eriç, Dmitri Şomko, Sergey Malıy, Yevgeni Postnikov, Abzal Beysebekov, İslambek Kuat, Serikjan Mujikov, Bauırjan İslamxan, Roman Murtazayev, Yerkebulan Tunqışbayev, Aleksey Şetkin

    Ehtiyat oyunçular: Vladimir Plotnikov, Qafurjan Suyumbayev, Yuri Loqvinenko, Nuralı Alip, Yan Voroqovski, Georgi Jukov, Maqomed Paraqulqov, Baxtiyor Zaynutdinov, Maksim Fedin, Bauırjan Turısbek, Vyaçeslav Şvıryov

    Baş məşqçi: Stanimir Stoylov

    Azərbaycan: 1. Kamran Ağayev (k.), 21. Təmkin Xəlilzadə, 15. Ruslan Abışov, 5. Maksim Medvedev, 29. İlqar Qurbanov, 2. Qara Qarayev, 16. Cavid Hüseynov, 13. Dimitri Nazarov, 7. Araz Abdullayev, 22. Mahir Mədətov, 10. Ruslan Qurbanov

    Baş məşqçi: Qurban Qurbanov

    Qeyd edək ki, oyun Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayacaq.

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