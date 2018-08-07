 Yuxarı
    Bağlamaq

    "Qarabağ" və BATE komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Bakı. 7 avqust. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək "Qarabağ" və Belarusun BATE klublarının start heyətləri açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, meydan sahiblərinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov ilk dəfə islandiyalı qapıçı Hannes Halldorssonun xidmətindən yararlanacaq. Bundan başqa 18-likdən kənar qalan Dani Kintananı daha bir yeni transfer Con Delarj əvəzləyib.

    "Qarabağ": 1. Hannes Halldorsson, 2. Qara Qarayev, 5. Maksim Medvedev, 6. Simeon Slavçev, 7. İnnosent Emeqara, 8. Miçel, 14. Rəşad Sadıqov (k), 17. Abdullah Zubir, 28. Con Delarj, 55. Bədavi Hüseynov, 77. Donald Gerrye

    Ehtiyat oyunçular: 13. Vaqner, 11. Mahir Mədətov, 19. Filip Ozobiç, 25. Ansi Aqolli, 30. Abbas Hüseynov, 52. Yakub Jezniçak, 91. Coşqun Diniyev

    Baş məşqçi: Qurban Qurbanov

    BATE: 48. Denis Şerbitski, 4. Aleksandr Filopiviç, 5. Yevgeni Yablonski, 8. Stanislav Draqun, 10. Mirko İvaniç, 13. Nikolay Siqneviç, 17. Aleksey Rios, 21. Yeqor Filipenko, 22. İqor Staseviç (k.), 25. Dmitri Baqa, 42. Maksim Volodko

    Ehtiyat oyunçular: 35. Anton Çiçkan, 7. Yevgeni Beryozkin, 11. Aleksandr Qleb, 15. Maksim Skavış, 23. Zaxar Bolkov, 24. Yasse Tuominen, 45. Vladislav Muxamedov

    Baş məşqçi: Aleksey Baqa

    Qeyd edək ki, bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək oyun saat 21:00-da başlanacaq. 

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi