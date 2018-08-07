"Qarabağ" və BATE komandalarının start heyətləri açıqlanıb

Bakı. 7 avqust. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək "Qarabağ" və Belarusun BATE klublarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, meydan sahiblərinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov ilk dəfə islandiyalı qapıçı Hannes Halldorssonun xidmətindən yararlanacaq. Bundan başqa 18-likdən kənar qalan Dani Kintananı daha bir yeni transfer Con Delarj əvəzləyib.
"Qarabağ": 1. Hannes Halldorsson, 2. Qara Qarayev, 5. Maksim Medvedev, 6. Simeon Slavçev, 7. İnnosent Emeqara, 8. Miçel, 14. Rəşad Sadıqov (k), 17. Abdullah Zubir, 28. Con Delarj, 55. Bədavi Hüseynov, 77. Donald Gerrye
Ehtiyat oyunçular: 13. Vaqner, 11. Mahir Mədətov, 19. Filip Ozobiç, 25. Ansi Aqolli, 30. Abbas Hüseynov, 52. Yakub Jezniçak, 91. Coşqun Diniyev
Baş məşqçi: Qurban Qurbanov
BATE: 48. Denis Şerbitski, 4. Aleksandr Filopiviç, 5. Yevgeni Yablonski, 8. Stanislav Draqun, 10. Mirko İvaniç, 13. Nikolay Siqneviç, 17. Aleksey Rios, 21. Yeqor Filipenko, 22. İqor Staseviç (k.), 25. Dmitri Baqa, 42. Maksim Volodko
Ehtiyat oyunçular: 35. Anton Çiçkan, 7. Yevgeni Beryozkin, 11. Aleksandr Qleb, 15. Maksim Skavış, 23. Zaxar Bolkov, 24. Yasse Tuominen, 45. Vladislav Muxamedov
Baş məşqçi: Aleksey Baqa
Qeyd edək ki, bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək oyun saat 21:00-da başlanacaq.
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
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