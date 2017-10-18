Bakı. 18 oktyabr. REPORT.AZ/ UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin III turu çərçivəsində üz-üzə gələcək "Qarabağ" və “Atletiko” komandalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, ilk "11-lik"də bu futbolçular yer alıblar:
"Qarabağ": 13.İbrahim Şehiç, 2.Qara Qarayev, 5.Maksim Medvedev, 8.Miçel, 9.Dino Ndlovu, 10.Pedro Enrike, 11.Mahir Mədətov, 14.Rəşad Sadıqov (k), 20.Riçard Almeyda, 25.Ansi Aqolli, 55.Bədavi Hüseynov.
Ehtiyat oyunçular: 1.Anton Kanibolotski, 7.Rahid Əmirquliyev, 18.Tarik Elyunussi, 22.Əfran İsmayılov, 52.Yakub Jezniçak, 77.Donald Gerryer, 90.Ramil Şeydayev
Baş məşqçi: Qurban Qurbanov
"Atletiko": 13.Yan Oblak, 2.Dieqo Qodin, 3.Filipe Luis, 7.Antuan Qrizmann, 8.Saul Nyiqes, 10.Yannik Karrasko, 14.Qabi, 16.Şime Vrsalko, 21.Kevin Qameyro, 22.Nikolas Qaytan, 24.Xose Mariya Ximenes
Ehtiyat oyunçular: 1.Migel Anhel Moyya, 5.Tomas Partey, 9.Fernando Torres, 11.Anhel Korrea, 12.Auqusto Fernandes, 15.Stefan Saviç, 19.Lukas Ernandes
Baş məşqçi: Dieqo Simeone
Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək oyun saat 20:00-da start götürəcək.
News DepartmentXəbərin müəllifi
Facebook-da paylaş