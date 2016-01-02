"Qarabağ"ın sabiq futbolçusu Azərbaycana qayıdır

Bakı. 2 yanvar. REPORT.AZ/ Yayda "Qarabağ"dan ayrılan Muarem Muaremin "Malatyaspor"a keçidi baş tutmayıb. "Report"un "Milliyət"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə malatya klubunun idman direktoru Ali Ravcı açıqlamasında bildirib.

O bildirib ki, razılıq əldə olunan futbolçular təlim-məşq toplanışında komandaya qoşulacaqlar. Ancaq Muarem bu siyahıda yer almayıb. Buna səbəb makedoniyalı yarımmüdafiəçinin Azərbaycan klublarından təklif almasıdır.

Qeyd edək ki, Muarem Muarem "Qarabağ"dan ayrıldıqdan sonra Türkiyənin "Əskişəhərspor" klubunda çıxış edib. Lakin əsas heyətdə yer almaması səbəbindən futbolçu noyabrda komandayla yollarını ayırıb.