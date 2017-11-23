"Qarabağ" - "Çelsi" oyununda tamaşaçı sayı rekordu qeydə alınıb - SİYAHI

Bakı. 23 noyabr. REPORT.AZ/ "Qarabağ" və İngiltərənin "Çelsi" komandaları arasında keçirilmiş Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin V tur matçında azarkeş sayı rekordu qeydə alınıb. "Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda təşkil olunmuş qarşılaşmanı 67100 tamaşaçı izləyib.
Bu, turun 16 oyunu arasında ən çox izləyici toplayanıdır:
"Qarabağ" (Azərbaycan) - "Çelsi" (İngiltərə) - 0:4
Bakı Olimpiya Stadionu, 67 100 tamaşaçı
"Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Tottenhem" (İngiltərə) - 1:2
Dortmund, "Siqnal İduna Park" stadionu, 65 849 tamaşaçı
"Atletiko" (İspaniya) - "Roma" (İtaliya) - 2:0
Madrid, "Metropolitano" stadionu, 56 253 tamaşaçı
PSJ (Fransa) - "Seltik" (Şotlandiya) - 7:1
Paris, "Park de Prens" stadionu, 46 288 tamaşaçı
"Mançester Siti" (İngiltərə) - "Feyenoord" (Hollandiya) - 1:0
Mançester, "City of Manchester" stadionu, 43 548 tamaşaçı
"Spartak" (Rusiya) - "Maribor" (Sloveniya) - 1:1
Moskva, "Otkrıtie Arena", 42 920 tamaşaçı
"Sportinq" (Portuqaliya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan) - 3:1
Lissabon, "Joze Alvalade" stadionu, 42 528 stadionu
"Yuventus" (İtaliya) - "Barselona" (İspaniya) - 0:0
Turin, "Yuventus" stadionu, 40 876 tamaşaçı
"Sevilya" (İspaniya) - "Liverpul" (İngiltərə) - 3:3
Sevilya, "Ramon Sançes Pisxuan" stadionu, 39 495 tamaşaçı
"Beşiktaş" (Türkiyə) - "Portu" (Portuqaliya) - 1:1
İstanbul, "Beşiktaş Park" stadionu, 36 919 tamaşaçı
"Bazel" (İsveçrə) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - 1:0
Bazel, "Sent Yakob Park" stadionu, 36 000 tamaşaçı
MOİK (Rusiya) - "Benfika" (Portuqaliya) - 2:0
Moskva, "MOİK Arena", 27 709 tamaşaçı
"Andelext" (Belçika) - "Bavariya" (Almaniya) - 1:2
Anderlext, "Konstant vanden Stok" stadionu, 19 753 tamaşaçı
APOEL (Kipr) - "Real Madrid" (İspaniya) - 0:6
Nikosiya, "Neo GPS" stadionu, 19 705 tamaşaçı
"Napoli" (İtaliya) - "Şaxtyor" (Ukrayna) - 3:0
Napoli, "San Paolo" stadionu, 10 573 tamaşaçı
"Monako" (Fransa) - "Leyptsiq" (Almaniya) - 1:4
Monako, II Lui stadionu, 9 029 tamaşaçı
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
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