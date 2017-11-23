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    "Qarabağ" - "Çelsi" oyununda tamaşaçı sayı rekordu qeydə alınıb - SİYAHI

    Bakı. 23 noyabr. REPORT.AZ/ "Qarabağ" və İngiltərənin "Çelsi" komandaları arasında keçirilmiş Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin V tur matçında azarkeş sayı rekordu qeydə alınıb. "Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunda təşkil olunmuş qarşılaşmanı 67100 tamaşaçı izləyib.

    Bu, turun 16 oyunu arasında ən çox izləyici toplayanıdır:

    "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Çelsi" (İngiltərə) - 0:4

    Bakı Olimpiya Stadionu, 67 100 tamaşaçı


    "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Tottenhem" (İngiltərə) - 1:2

    Dortmund, "Siqnal İduna Park" stadionu, 65 849 tamaşaçı


    "Atletiko" (İspaniya) - "Roma" (İtaliya) - 2:0

    Madrid, "Metropolitano" stadionu, 56 253 tamaşaçı


    PSJ (Fransa) - "Seltik" (Şotlandiya) - 7:1

    Paris, "Park de Prens" stadionu, 46 288 tamaşaçı


    "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Feyenoord" (Hollandiya) - 1:0

    Mançester, "City of Manchester" stadionu, 43 548 tamaşaçı


    "Spartak" (Rusiya) - "Maribor" (Sloveniya) - 1:1

    Moskva, "Otkrıtie Arena", 42 920 tamaşaçı


    "Sportinq" (Portuqaliya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan) - 3:1

    Lissabon, "Joze Alvalade" stadionu, 42 528 stadionu


    "Yuventus" (İtaliya) - "Barselona" (İspaniya) - 0:0

    Turin, "Yuventus" stadionu, 40 876 tamaşaçı


    "Sevilya" (İspaniya) - "Liverpul" (İngiltərə) - 3:3

    Sevilya, "Ramon Sançes Pisxuan" stadionu, 39 495 tamaşaçı


    "Beşiktaş" (Türkiyə) - "Portu" (Portuqaliya) - 1:1

    İstanbul, "Beşiktaş Park" stadionu, 36 919 tamaşaçı


    "Bazel" (İsveçrə) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - 1:0

    Bazel, "Sent Yakob Park" stadionu, 36 000 tamaşaçı


    MOİK (Rusiya) - "Benfika" (Portuqaliya) - 2:0

    Moskva, "MOİK Arena", 27 709 tamaşaçı

    "Andelext" (Belçika) - "Bavariya" (Almaniya) - 1:2

    Anderlext, "Konstant vanden Stok" stadionu, 19 753 tamaşaçı


    APOEL (Kipr) - "Real Madrid" (İspaniya) - 0:6

    Nikosiya, "Neo GPS" stadionu, 19 705 tamaşaçı


    "Napoli" (İtaliya) - "Şaxtyor" (Ukrayna) - 3:0

    Napoli, "San Paolo" stadionu, 10 573 tamaşaçı


    "Monako" (Fransa) - "Leyptsiq" (Almaniya) - 1:4

    Monako, II Lui stadionu, 9 029 tamaşaçı

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