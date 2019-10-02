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"Qalatasaray" məğlub olub, "Tottenhem" öz meydanında darmadağın edilib

"Qalatasaray" məğlub olub, "Tottenhem" öz meydanında darmadağın olub

UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin II turuna start verilib.

"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə A, B, C və D qruplarında yer alan komandalar qarşılaşıblar. 

Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" İstanbulda Fransa PSJ-sini qəbul edib. Görüş qonaqların minimal hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bununla da paytaxt təmsilçisi ilk dəfə Türkiyədə qalib gəlməyi bacarıb.

Gecənin ən məhsuldar görüşü İngiltərədə qeydə alınıb. "Tottenhem" Londonda Almaniya "Bavariya"sına 2:7 hesabı ilə uduzub.

Çempionlar Liqası

II tur

A qrupu

20:55. "Real Madrid" (İspaniya) - "Brügge" (Belçika) - 2:2

23:00. "Qalatasaray" (Türkiyə) - PSJ (Fransa) - 0:1

Qol: Mauro İkardi, 52

B qrup

23:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan) - 3:1

23:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Bavariya" (Almaniya) - 2:7

C qrupu

20:55. "Atalanta" (İtaliya) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - 1:2

23:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - 2:0

D qrupu

23:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya) - 3:0

23:00. "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) - "Atletiko" (Madrid, İspaniya) - 0:2

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