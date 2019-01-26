 Yuxarı
    Bağlamaq

    "Neftçi" son yoxlama matçında böyükhesablı qələbə qazanıb - VİDEO

    Bakı. 26 yanvar. REPORT.AZ/ Türkiyənin Antalya bölgəsində təlim-məşq toplanışında olan "Neftçi” komandası bu gün son yoxlama matçına çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, rəqib Bolqarıstanın "Beroe” klubu olub. Görüş flaqmanın 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    İlk 2 qolu Dario Frederiko, 3-cüsünü Baqali Dabo vurub. 58-ci dəqiqədə isə yeni transfer Vangelis Platellis oyunda son nöqtəni qoyub. Bununla da "Neftçi" Antalya toplanışını darmadağınla başa vurub.

    "Beroe" Bolqarıstan çempionatında 20 oyundan sonra 36 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb.

    Yoxlama oyunu

    16:30. "Neftçi" - "Beroe" (Bolqarıstan) - 4:0

    Qollar: Dario Frederiko, 12; 30. Baqali Dabo, 39. Vangelis Platellis, 58

    Dəqiq yerinə yetirilməyən penalti: Emin Mahmudov, 41 ("Neftçi")

    Manavqat, "Arslan Zeki Demirci” İdman Kompleksi

    "The Sense De Luxe” otelində məskunlaşan "Neftçi” Rumıniya "Qaz Metan”ına 3:0 hesabı ilə qalib gəlsə də, Çexiyanın "Slovan” (Liberets) komandasına uduzub - 1:2.

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi