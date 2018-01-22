Bakı. 22 yanvar. REPORT.AZ/ Türkiyənin Antalya bölgəsində toplanışda olan “Neftçi” klubu iki əcnəbi futbolçunu baxışa çağırıb.

“Report” xəbər verir ki, bunlar ukraynalı İqor Sikorski və mərakeşli Roxti Axentedir. Hər iki futbolçu bakılıların Rusiyanın “SKA-Xabarovsk” komandası ilə saat 17:00-da start götürən yoxlama matçında ehtiyat oyunçular skamiyasında yer alıb.

30 yaşlı Sikorski yarımmüdafiəçidir. Onun son iş yeri Ukraynanın I divizionunda çıxış edən “Nikolayev” klubu olub.

Mərakeş yığmasında 2 oyun keçirən Axente isə Hollandiyanın PSV klubunun yetirməsidir. 30 yaşlı sol cinah yarımmüdafiəçisinin son klubu Hollandiya çempionatının I divizionunda mübarizə aparan "Qou Ehed İqls" klubudur.