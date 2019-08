"Neftçi"dən Tula klubuna: "Bu il Bakıda uduzan yeganə "Arsenal" deyilsiniz"

“Neftçi” klubu UEFA Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsində mübarizədən kənarlaşdırdığı Rusiyanın “Arsenal” komandasına təsəlli verib.

“Report” xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi Bakıdakı cavab matçında 3:0 hesablı qələbədən sonra rəmsi “Twitter” hesabında bu cür yazıb: “Özünü əzilmiş hiss etmə, Tula “Arsenal”ı. Bu il Bakıda uduzan yeganə “Arsenal” deyilsiniz. Düzdür, London “Arsenal”ı? Uğurlu yol və rahat eniş, dostlar”.

Qeyd edək ki, “Neftçi” III təsnifat mərhələsində İsrailin “Bney Yehuda” komandası ilə qarşılaşacaq. İlk matç avqustun 8-də Bakıda, cavab görüşü isə 15-də Təl-Əvivdə olacaq.

Well, don't you feel down, @pfc_arsenal. You're not the only Arsenal who has lost in Baku this year. Right, @Arsenal?



Удачной дороги и мягкой посадки, друзья.