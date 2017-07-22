“Milan” Beynəlxalq Çempionlar Kubokunda “Bavariya”nı böyük hesabla məğlub edib - VİDEO

Bakı. 22 iyul. REPORT.AZ/ İtaliyanın “Milan” komandası Beynəlxalq Çempionlar Kubokunda Almaniya təmsilçisi “Bavariya”nı böyük hesabla məğlub edib.
“Report”un məlumatına görə, Çində baş tutan matç Vinçentso Montellanın rəhbərlik etdiyi kollektivin 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
“Milan”ın heyətində 19 yaşlı hücumçu Patrik Kutrone dubl edib. Digər qollara isə Türkiyə yığmasının üzvü Hakan Çalxanoğlu və Frank Kessye imza atıblar.
“Milan” – “Bavariya” 4:0
Qollar: Frank Kessye, 14. Patrik Kutrone, 25; 43. Hakan Çalxanoğlu, 85
Şamo QuliyevXəbərin müəllifi
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