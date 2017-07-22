 Yuxarı
    Bağlamaq

    “Milan” Beynəlxalq Çempionlar Kubokunda “Bavariya”nı böyük hesabla məğlub edib - VİDEO

    İtaliya təmsilçisi 4:0 hesabı ilə qalib gəlib

    Bakı. 22 iyul. REPORT.AZ/ İtaliyanın “Milan” komandası Beynəlxalq Çempionlar Kubokunda Almaniya təmsilçisi “Bavariya”nı böyük hesabla məğlub edib.

    “Report”un məlumatına görə, Çində baş tutan matç Vinçentso Montellanın rəhbərlik etdiyi kollektivin 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    “Milan”ın heyətində 19 yaşlı hücumçu Patrik Kutrone dubl edib. Digər qollara isə Türkiyə yığmasının üzvü Hakan Çalxanoğlu və Frank Kessye imza atıblar.

    “Milan” – “Bavariya” 4:0

    Qollar: Frank Kessye, 14. Patrik Kutrone, 25; 43. Hakan Çalxanoğlu, 85

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi