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    Messi və Ronaldo Çempionlar Liqasının ən yaxşı futbolçuları reytinqinin ilk 5-liyinə düşüb

    ​Siyahı Fransanın L'Equipe nəşri tərəfindən tərtib olunub

    Bakı. 5 mart. REPORT.AZ/ Fransanın "L'Equipe" nəşri Çempionlar Liqası/Çempionlar Kuboku tarixində ən yaxşı oyunçular reytinqini tərtib edib.

    "Report" xəbər verir ki, reytinqin ilk 5-liyinə hazırda top qovan iki futbolçu — Lionel Messi ("Barselona") və Kriştiano Ronaldo ("Real") düşüb.

    Çempionlar Liqası/Çempionlar Kuboku tarixində ən yaxşı oyunçuların reytinqi:

    1. Alfredo di Stefano

    2. Fransisko Hento

    3. Paolo Maldini

    4. Lionel Messi

    5. Kriştiano Ronaldo

    6. Fil Nil

    7. Ferens Puşkaş

    8. Ektor Rial

    9. Qerd Müller

    10. Raul

    11. Alessandro Kostakurta

    12. Eysebio

    13. Klarens Zeedorf

    14. Yohan Kruiff

    15. Xavi

    16. İker Kasilyas

    17. Andres İnyesta

    18. Xose Mariya Sarraqa

    19. Fernando Moryentes

    20. Edvin van der Sar

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