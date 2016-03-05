Messi və Ronaldo Çempionlar Liqasının ən yaxşı futbolçuları reytinqinin ilk 5-liyinə düşüb

Bakı. 5 mart. REPORT.AZ/ Fransanın "L'Equipe" nəşri Çempionlar Liqası/Çempionlar Kuboku tarixində ən yaxşı oyunçular reytinqini tərtib edib.
"Report" xəbər verir ki, reytinqin ilk 5-liyinə hazırda top qovan iki futbolçu — Lionel Messi ("Barselona") və Kriştiano Ronaldo ("Real") düşüb.
Çempionlar Liqası/Çempionlar Kuboku tarixində ən yaxşı oyunçuların reytinqi:
1. Alfredo di Stefano
2. Fransisko Hento
3. Paolo Maldini
4. Lionel Messi
5. Kriştiano Ronaldo
6. Fil Nil
7. Ferens Puşkaş
8. Ektor Rial
9. Qerd Müller
10. Raul
11. Alessandro Kostakurta
12. Eysebio
13. Klarens Zeedorf
14. Yohan Kruiff
15. Xavi
16. İker Kasilyas
17. Andres İnyesta
18. Xose Mariya Sarraqa
19. Fernando Moryentes
20. Edvin van der Sar
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