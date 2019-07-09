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Meksikada uşaq komandaları arasındakı oyun zamanı valideynlər arasında dava düşüb - VİDEO

Meksikada uşaq komandaları arasındakı oyun zamanı valideynlər arasında dava düşüb - VİDEO

Meksikada uşaq komandaları arasında keçirilmiş futbol matçı zamanı tribunada dava düşüb.

"Report"un məlumatına görə, insident iştirakçıları oyunçuların valideynləri və digər qohumları olub. Dava zamanı çətir və digər əlaltı vasitələrdən də istifadə edilib.

Toqquşma başladıqdan sonra referi matçı dayandırmağı qərara alıb. Lakin nə baş hakimin fiti, nə də yeniyetmə futbolçuların müraciəti bir neçə dəqiqəlik davanın qarşısını almağa kömək etməyib. 

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