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"Səbail"in futbolçusunun qolu Çempionlar Liqasında ən yaxşılar sırasında - VİDEO

Maykl Essyenin qolu Çempionlar Liqasında ən yaxşılar sırasında

Maykl Essyen

UEFA Çempionlar Liqasında XXI əsrin ən yaxşı qolları açıqlanıb.

“Report” “Thescore” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, “20-lik”də “Səbail”də çıxış edən Maykl Essyenin də dəqiq zərbəsi yer alıb.

38 yaşlı təcrübəli yarımmüdafiəçinin 2009-cu ildə İngiltərənin “Çelsi” komandasının heyətində İspaniyanın “Barselona” komandasına vurduğu qol 14-cü yeri tutub. Nəşr hələlik ilk "10-luğ"u açıqlamayıb. 

Qeyd edək ki, Maykl Essyen 2019-cu ilin martından “Səbail”də çıxış edir.  

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