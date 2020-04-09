"Səbail"in futbolçusunun qolu Çempionlar Liqasında ən yaxşılar sırasında - VİDEO

UEFA Çempionlar Liqasında XXI əsrin ən yaxşı qolları açıqlanıb.
“Report” “Thescore” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, “20-lik”də “Səbail”də çıxış edən Maykl Essyenin də dəqiq zərbəsi yer alıb.
38 yaşlı təcrübəli yarımmüdafiəçinin 2009-cu ildə İngiltərənin “Çelsi” komandasının heyətində İspaniyanın “Barselona” komandasına vurduğu qol 14-cü yeri tutub. Nəşr hələlik ilk "10-luğ"u açıqlamayıb.
Qeyd edək ki, Maykl Essyen 2019-cu ilin martından “Səbail”də çıxış edir.
Year - 2009.— EuropeanGoals. (@ThrowbackUefa) September 5, 2019
Chelsea v Barcelona.
Goalscorer - Michael Essien. (@MichaelEssien) pic.twitter.com/n61YEMIxwS