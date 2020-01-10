​"Maşinsazi"nin kapitanı "Neftçi" ilə müqavilə bağlayıb

"Neftçi” heyətini gücləndirib.
"Report" xəbər verir ki, İrandan olan 28 yaşlı yarımmüdafiəçi Saman Nəriman Cahan ilə 1,5 il müddətinə müqavilə bağlanıb.
Sonuncu klubu "Maşinsazi”nin (2016-2017, 2019) kapitanı olmuş Saman İranın "Naft Tehran” (2012-2013), "Gostareş Fulad” (2012-2018), "Traktor” (2014-2016), "Persepolis” (2017) və "Peykan" (2018-2019) klublarında çıxış edib. İran çempionatının qalibi (2017) olmuş futbolçu İran U-23 milli komandasında (2012) heyətində 6 oyun keçirib, 1 qola imza atıb.
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