"Mançester Yunayted" azarkeşləri klubun vitse-prezidentinin evinə hücum ediblər - FOTO - VİDEO

İngiltərənin "Mançester Yunayted" futbol komandasının azarkeşləri klubun vitse-prezidenti Ed Vudvordun evinə hücumu etdilər.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə BBC bildirib.

Məlumata görə, təxminən 20 nəfər Vudvordun Çeşir qraflığında yerləşən evinə gəliblər. Azarkeşlər cari mövsümdə komandanın problemlərinin əsas səbəbkarı hesab etdikləri vitse-prezidentin özü ilə danışmaq istəyirdilər. Lakin həmin vaxt Vudvord evdə olmayıb, buna görə azarkeşlər məşəl yandıraraq və onu həyətə atdılar.

Klub hadisəyə reaksiya verərək baş verənləri pisləyib. Bildirilib ki, Mançester polisi hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb, müqəssirlər cinayətə görə cəza alacaqlar və onların stadiona girişi ömürlük qadağan ediləcək.

Qeyd edək ki, Ed Vudvord 2013-cü ildən bu vəzifəni tutur.

If this is genuine then it’s absolutely disgusting. The man has young twins, FFS. https://t.co/bVRGUG6lM5