​Malta yığması Azərbaycanla oyun üçün heyətini açıqlayıb - SİYAHI

Bakı. 26 avqust. REPORT.AZ/ Malta milli komandasının sentyabrın 3-də səfərdə İtaliya, sentyabrın 6-da isə evdə Azərbaycan millisi ilə keçirəcəyi AVRO-2016-nın seçmə qrup matçları üçün heyəti açıqlanıb. "Report"un məlumatına görə, baş məşqçi Pyetro Qedin ümumilikdə 27 futbolçu dəvət edib.
Onlardan 4-ü qapıçı, 9-u müdafiəçi, 9-u yarımmüdafiəçi və 5-i hücumçudur.
Qapıçılar:
Henry Bonello - Valletta
Justin Haber - Birkirkara
Andrew Hogg - AEL Kalloni
Glenn Zammit - Sliema
Müdafiəçilər:
Andrei Agius - Hibernians
Steve Borg - ARIS Limassol
Ryan Camilleri - Valletta
Johnathan Caruana - Valletta
Alex Cini - Pembroke
Alex Muscat - Sliema
Zach Muscat - Birkirkara
Joseph Zerafa - Birkirkara
Clayton Failla - Hibernians
Yarımmüdafiəçilər:
Aryton Azzopardi - Tarxien
Roderick Briffa - Valletta
Andrew Cohen - Hibernians
Paul Fenech - Birkirkara
Dylan Grima - Balzan
Bjorn Kristensen - Hibernians
Rowen Muscat - Birkirkara
Steve Pisani - Floriana
Gareth Sciberras - Birkirkara
Hücumçular:
Alfred Effiong - Balzan
Michael Mifsud - Sliema
Jean Pierre Mifsud Triganza - Valletta
Andre S chembri - Omonia Nicosia
Terrence Vella - Birkirkara.
Rövşən ƏhlimanoğluXəbərin müəllifi
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