Londonda "Tottenhem"in stadionunun söküntüsünə başlanıb - VİDEO

Bakı. 16 may. REPORT.AZ/ "BBC Sport" öz "Twitter" səhifəsində "Tottenhem" futbol klubuna məxsus "The White Hart Lane" stadionunun necə sökülməsinin videosunu yayıb.
"Report" xəbər verir ki, stadionun söküntüsünə "Tottenhem"in son oyunundan bir gün sonra başlanıb.
Komanda Premyer Liqanın 37-ci turunun həmin oyununda "Mançester Yunayted"i 2:1 hesabı ilə məğlub edib.
Klub 1899-cu ildən ev oyunlarını "The White Hart Lane"da keçirib. Komanda üçün yeni arena 2018-ci ilin yayına qədər inşa olunacaq.
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