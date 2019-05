"Liverpul" azarkeşləri Messinin cəzalandırılması tələbi ilə petisiya yaradıb - VİDEO

İngiltərənin "Liverpul" klubunun azarkeşləri İspaniya "Barselona"sının futbolçusu Lionel Messinin Çempionlar Liqasının ilk yarımfinal matçındakı hərəkətlərindən narazı qalıblar.

"Report"un məlumatına görə, "change.org" populyar resursunda fanatlar petisiya yaradaraq, argentinalı hücumçunun Fabinyoya endirdiyi baş zərbəsi ilə əlaqədar cəzalandırılması tələbini irəli sürüblər. Həmin anda hollandiyalı referi Byorn Kuypers İngiltərə komandasının futbolçusuna xəbərdarlıq edib. Petisiyanı 2200-dən çox şəxs imzalayıb. Messi "Barselona"nın 3:0 hesablı qələbə qazandığı görüşdə "dubl" edib.

Qeyd edək ki, cavab oyunu mayın 7-də "Enfild" stadionunda olacaq. Bu mövsüm Lionel Messi 46 oyunda 48 qol və 22 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. O, İspaniya La Liqasında 34, Çempionlar Liqasında 12 qolla bombardirlər siyahısına başçılıq edir.

Messi punches Fabinho then falls over to win a free kick



This should have been reviewed on VAR



Either way @ChampionsLeague have to look at this and give him a 3 game ban pic.twitter.com/3quZE0hGkY