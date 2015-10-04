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    ​İtaliya yığmasının Azərbaycanla oyun üçün heyəti açıqlanıb

    Siyahıya 27 futbolçu daxil edilib

    Bakı. 4 oktyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə İtaliya yığma komandasının Antonio Kontenin başçılıq etdiyi məşqçilər qərargahı Avropa çempionatı - 2016-nın təsnifat mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan və Norveçə qarşı keçiriləcək oyunlara çağırılan futbolçuların adlarını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, ilk dəfə olaraq "skuadra adzurra"ya "Sassuolo"nun hücumçusu Domeniko Berardi də çağırılıb.

    Qapıçılar — Buffon ("Yuventus"), Siriqu (PSJ), Padelli ("Torino");

    Müdafiəçilər — Astori ("Fiorentina"), Barsali ("Yuventus"), Bonuççi ("Yuventus"), Kyellini ("Yuventus"), Darmian ("Mançester Yunayted), De Şilyo ("Milan"), Ranokkiya ("İnter"), Santon ("İnter");

    Yarımmüdafiəçilər — Florensi ("Roma"), Bertolaççi ("Milan"), Montolivo ("Milan"), Parolo ("Lasio"), İnsinye ("Napoli"), Pirlo ("Nyu-York Siti"), Soriano ("Sampdoriya"), Kandreva ("Lasio"), Verratti (PSJ);

    Hücumçular — Berardi ("Sassuolo"), Eder ("Sampdoriya"), El-Şaaravi ("Monako"), Covinko ("Toronto"), Pelle ("Sautqempton"), Kvalyarella ("Torino"), Dzadza ("Yuventus").

    Qeyd edək ki, Azərbaycan - İtaliya qarşılaşması oktyabrın 10-da Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək.

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