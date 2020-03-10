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İtaliya komandası qələbəni boş tribunalar önündə qeyd etdi - VİDEO

İtaliya komandası qələbəni boş tribunalar önündə qeyd edib

İtaliyanın "Benevento" komandasının futbolçuları koronavirusa görə matçların keçirilməsi qaydasına yumorla reaksiya veriblər.

"Report"un məlumatına görə, komanda üzvləri B Seriyasının XXVIII turunda "Peskara"nı 4:0 hesabı ilə məğlub etdikləri görüşdən sonra qələbəni qeyd etmək qərarına gəlib. Oyunçular azarkeşlərin olmadığı boş tribunaya tərəf gedərək ot ortüyünün üzərinə yıxılıblar.

Qeyd edək ki, "Benevento" - "Peskara" matçı martın 8-də keçirilib. Martın 9-da isə İtaliya Milli Olimpiya Komitəsi ölkədəki bütün idman yarışlarının aprelin 3-dək dayandırıldığını açıqlayıb. Bu qərar ölkənin bütün futbol liqalarına da şamil olunub. 

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