İtaliya komandası qələbəni boş tribunalar önündə qeyd etdi - VİDEO

İtaliyanın "Benevento" komandasının futbolçuları koronavirusa görə matçların keçirilməsi qaydasına yumorla reaksiya veriblər.

"Report"un məlumatına görə, komanda üzvləri B Seriyasının XXVIII turunda "Peskara"nı 4:0 hesabı ilə məğlub etdikləri görüşdən sonra qələbəni qeyd etmək qərarına gəlib. Oyunçular azarkeşlərin olmadığı boş tribunaya tərəf gedərək ot ortüyünün üzərinə yıxılıblar.

Qeyd edək ki, "Benevento" - "Peskara" matçı martın 8-də keçirilib. Martın 9-da isə İtaliya Milli Olimpiya Komitəsi ölkədəki bütün idman yarışlarının aprelin 3-dək dayandırıldığını açıqlayıb. Bu qərar ölkənin bütün futbol liqalarına da şamil olunub.

💛❤️ This is quality. Italian side Benevento defeated Pescara yesterday and ended up serenading their 'invisible' fans who are not allowed to attend games due to Coronavirus. It's a sad situation but the players are keeping the tradition alive. 💔 pic.twitter.com/saBdoUep0A