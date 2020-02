İrlandiya çempionatında ağlasığmaz qol - VİDEO

"Dandolk" klubunun futbolçusu Cordan Flores İrlandiya çempionatının IV turunda "Şemrok Rovers"lə səfər qarşılaşması zamanı ağlasığmaz qola imza atıb. "Report"un məlumatına görə, 25 yaşlı yarımmüdafiəçi 22-ci dəqiqədə künc zərbəsindən gələn topu yerində dönərək, qüvvətli vuruşla qapıdan keçirib. Bununla da oyunda tarazlıq yaranıb - 1:1. Lakin görüş "Şemrok Rovers"in 3:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, "Dandolk" bu mövsüm Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsində "Qarabağ"ın rəqibi olub. İrlandiyada 1:1 hesablı heç-heçə edən Azərbaycan təmsilçisi evdə 3:0 hesablı qələbə sayəsində mərhələ adlayıb.

Shamrock Rovers 1-1 Dundalk - Wow! Jordan Flores scores a goal of the season contender to level things at Tallaght. You'll be watching this goal for years to come. #rtesoccer #dundalk #greatestleagueintheworld pic.twitter.com/WHSzbWb1I7