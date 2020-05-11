İngiltərə Premyer Liqasının ən yaxşı transferləri açıqlandı - SİYAHI

İngiltərə Premyer Liqasında 2019/2020 mövsümünün ən yaxşı 10 transferi bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İspaniyanın ESPN nəşri araşdırma aparıb.
Reytinq futbolçunun oyuna təsiri ilə onun üçün ödənilən məbləğ arasındakı nisbətə əsaslanıb.
1. Brunu Fernandeş. "Sportinq" (Portuqaliya) → "Mançester Yunayted" (55 milyon avro)
2. Denni İnqs. "Liverpul" → "Sauthempton" (22,2 milyon avro)
3. Qari Kehill. "Çelsi" → "Kristal Pelas" (azad agent)
4. Qabriel Martinelli. "İtuano" (Braziliya) → "Arsenal" (6,7 milyon avro)
5. Harri Maquayr. "Lester" → "Mançester Yunayted" (87 milyon avro)
6. Ceyms Makkarti. "Everton" → "Kristal Pelas" (3,3 milyon avro)
7. Nil Mope. "Brentford" → "Brayton" (22 milyon avro)
8. Aaron Van-Bissaka. "Kristal Pelas" → "Mançester Yunayted" (55 milyon avro)
9. Mateo Kovaçiç. "Real Madrid" (İspaniya) → "Çelsi" (45 milyon avro)
10. İsmayila Sarr. "Renn" (Fransa) → "Uotford" (30 milyon avro)