İngiltərədə futbolçular çempion paradı zamanı xarab olmuş avtobusu itələyiblər - VİDEO

İngiltərənin "Norviç Siti" klubunun futbolçuları Çempionşipdə qazanılmış qələbəyə həsr olunmuş çempion paradı zamanı gözlənilməz vəziyyətlə üzləşiblər.

"Report" xəbər verir ki, futbolçuları aparan avtobus parad zamanı xarab olub və bu səbəbdən oyunçular avtobusdan düşərək onu itələmək məcburiyyətində qalıblar.

Hadisənin videosu klubun rəsmi "Twitter" səhifəsinə yerləşdirilib.

"Norviç" "Çempionşip"də birinci yeri tutub və İngiltərə Premyer Liqasına vəsiqə qazanıb.

We may have had some slight bus issues