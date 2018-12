Avstraliya çempionatında futbolçu qapı dirəyini sındırıb - VİDEO

Bakı. 31 dekabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avstraliya çempionatının X turunda keçirilmiş "Sentral Kost Mariners" - "Pert Qlori" matçında maraqlı hadisə baş verib.

"Report" xəbər verir ki, "Pert Qlori" komandasının oyunçusu Tomislav Mrtsel qapı dirəyini sındırıb.

Müdafiəçi topu rəqib qapısından keçirdikdən sonra tora yıxılıb və qapı dirəyi əyilib. Qol isə oyundan kənar vəziyyət olduğu üçün qeydə alınmayıb. Qarşılaşma bu səbəbdən 45 dəqiqəyə yaxın dayanıb.

Qeyd edək ki, görüş "Pert Qlori"nin 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Perth Glory’s A-League clash at Central Coast Mariners was delayed by 45 minutes when this happened pic.twitter.com/eCW44gzMSa