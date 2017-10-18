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    Futbol üzrə Çempionlar Liqasınının III turu çərçivəsində növbəti matçlar keçiriləcək

    İkinci oyun günündə A, B, C və D qruplarında yer alan kollektivlər qarşılaşacaq

    Bakı. 18 oktyabr. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Çempionlar Liqasının III turu çərçivəsində növbəti matçlar keçiriləcək.

    “Report” xəbər verir ki, ikinci oyun günündə A, B, C və D qruplarında yer alan kollektivlər üz-üzə gələcək.

    A qrupunun lideri “Mançester Yunayted” son sırada qərarlaşmış “Benfika”nı qəbul edəcək. MOİK-lə “Bazel” Moskvada görüşəcəklər. B qrupunda “Bavariya” “Seltik”i qəbul edəcəyi halda, PSJ “Anderlext”in qonağı olacaq.

    C qrupunda “Qarabağ” “Atletiko”nu qonaq edəcək. Lider “Çelsi” isə “Roma”nı sınağa çəkəcək. D qrupunda isə "Yuventus" - "Sportinq" və "Barselona" - "Olimpiakos" duelləri olacaq.

    Çempionlar Liqası, Qrup mərhələsi, III tur

    18 oktyabr

    A qrupu

    22:45. MOİK (Rusiya) - "Bazel" (İsveçrə)

    22:45. "Benfika" (Portuqaliya) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə)

    Xal durumu: "Mançester Yunayted" - 6, "Bazel", MOİK - 3, "Benfika" - 0.

    B qrupu

    22:45. "Bavariya" (Almaniya) - "Seltik" (Şotlandiya)

    22:45. "Anderlext" (Belçika) - PSJ (Fransa)

    Xal durumu: PSJ – 6, “Bavariya”, “Seltik” – 3, “Anderlext” – 0.

    C qrupu

    22:45. "Çelsi" (İngiltərə) - "Roma" (İtaliya)

    20:00. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Atletiko" (İspaniya)

    Xal durumu: “Çelsi” – 6, “Roma” – 4, “Atletiko” – 1, “Qarabağ” – 0.

    D qrupu

    22:45. "Yuventus" (İtaliya) - "Sportinq" (Portuqaliya)

    22:45. "Barselona" (İspaniya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)

    Xal durumu: “Barselona” – 6, “Sportinq”, “Yuventus” – 3, “Olimpiakos” – 0.

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