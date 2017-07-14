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    Futbol üzrə Avropa Liqasında II mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub

    Türkiyə təmsilçisi Qalatasaray İsveçdə Ostersuna uduzub

    Bakı. 14 iyul. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, qitənin müxtəlif bölgələrində ümumilikdə 32 matç baş tutub.

    Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" İsveçdə "Ostersun"a uduzub. Günün son oyununda isə azərbaycanlı futbolçu Samir Məsimovun keçmiş klubu Sloveniya "Domjale"si İslandiyada "Valur"a qalib gəlib.

    Avropa Liqası, II təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar

    13 iyul

    18:00. "İrtış” (Qazaxıstan) – "Srvena Zvezda” (Serbiya) - 1:1

    18:45. "Kayrat” (Qazaxıstan) - "Skenderbeu” (Albaniya) - 1:1

    19:00. "Makkabi” (Tel-Əviv, İsrail) - "Reykyavik” (İslandiya) - 3:1

    20:00. "Şkendiya” (Makedoniya) - HİK (Finlandiya) - 3:1

    20:00. "Rujomberok” (Slovakiya) - "Brann” (Norveç) - 0:1

    20:00. "Rabotniçki” (Makedoniya) - "Dinamo” (Minsk, Belarus) - 1:1

    20:15. "Nımme Kalyu” (Estoniya) - "Videoton” (Macarıstan) - 0:3

    20:30. "Altax” (Avstriya) - "Dinamo” (Brest, Belarus) - 1:1

    20:30. "Brondbü” (Danimarka) - "Vaasa” (Finlandiya) - 2:0

    20:45. "Liepaya” (Latviya) - "Suduva” (Litva) - 0:2

    21:00. "Vaduts” (Lixtenşteyn) - "Odd” (Norveç) - 0:1

    21:00. "Ostersun” (İsveç) - "Qalatasaray” (Türkiyə) - 2:0

    21:00. "Qəbələ” (Azərbaycan) - "Yagelloniya” (Polşa) - 1:1

    21:00. "Hoqesund” (Norveç) - "Lex” (Polşa) - 3:2

    21:00. "Apollon” (Kipr) - "Zarya” (Moldova) - 3:0

    21:30. "Valletta” (Malta) - "Utrext” (Hollandiya) - 0:0

    21:30. "Astra” (Rumıniya) - "Zirə” (Azərbaycan) - 3:1

    21:45. "Proqres” (Lüksemburq) - AEL (Kipr) - 0:1

    22:00. "Norçepinq” (İsveç) - "Trakay” (Litva) - 2:1

    22:00. "Beytar” (İsrail) - "Botev” (Bolqarıstan) - 0:1

    22:15. "Slovan” (Slovakiya) - "Lyunqbyu” (Danimarka) - 0:1

    22:30. "Trençin” (Slovakiya) - "Bney Yehuda” (İsrail) - 1:1

    22:30. "Şturm” (Avstriya) - "Mladost” (Monteneqro) - 0:1

    22:30. "Hayduk” (Xorvatiya) - "Levski” (Bolqarıstan) - 1:0

    22:45. "Osiyek” (Xorvatiya) - "Lütsern” (İsveçrə) - 2:0

    22:45. "Aberdin” (Şotlandiya) - "Şiroki Briyeq” (Bosniya və Herseqovina) - 1:1

    22:45. "Kork Siti” (İrlandiya) - AEK (Kipr) - 0:1

    22:45. "Jelezniçar” (Bosniya və Herseqovina) - AİK (İsveç) - 0:0

    23:00. "Ferensvaroş” (Macarıstan) - "Midtyulland” (Danimarka) - 2:4

    23:00. "Panionios” (Yunanıstan) - "Qoritsa” (Sloveniya) - 2:0

    23:00. "Şemrok Rovers” (İrlandiya) - "Mlada Boleslav” (Çexiya) - 2:3

    00:00. "Valyur” (İslandiya) - "Domjale” (Sloveniya) - 1:2

    Qeyd edək ki, cavab görüşləri iyulun 20-də keçiriləcək.

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