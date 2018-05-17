Fransa yığması DÇ-2018 üçün heyətini açıqlayıb - SİYAHI

Bakı. 17 may. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam Dünya çempionatı- 2018 üçün komandanın heyəti açıqlayıb.
“Report” xəbər verir ki, siyahıya 23 futbolçu daxil edilib:
Qapıçılar: Alfons Areola (PSJ), Uqo Lyoris ("Tottenhem"), Stiv Mandanda ("Marsel");
Müdafiəçilər: Lukas Ernandes ("Atletiko"), Presnel Kimpembe (PSJ), Benjamen Mendi ("Mançester Siti"), Cibril Sidibe ("Monako"), Adil Rami ("Marsel"), Benjamen Pavar ("Ştutqart"), Samuel Yumtiti ("Barselona"), Rafael Varan ("Real");
Yarımmüdafiəçilər: Blez Matüidi ("Yuventus"), Pol Poqba ("Mançester Yunayted"), N'Qolo Kante ("Çelsi"), Korentin Tolisso ("Bavariya"), Stiven N'Zonzi ("Sevilya");
Hücumçular: Olivye Jiru ("Çelsi"), Antuan Qrizmann ("Atletiko"), Usman Dembele ("Barselona"), Toma Lemar ("Monako"), Kilian Mbappe (PSJ), Floryan Toven ("Marsel"), Nabil Fekir ("Lion");
Ehtiyat heyət: Benua Kostil ("Bordo"), Matye Debüşi ("Sent-Etyen"), Luka Din ("Barselona"), Kurt Zuma ("Stok Siti"), Mamadu Sako ("Kristal Pelas"), Adrien Rabyo (PSJ), Kinqsli Koman ("Bavariya"), Antoni Marsyal ("Mançester Yunayted"), Mussa Sissoko ("Tottenhem"), Vissam Ben-Yedder ("Sevilya"), Aleksandr Lyakazett ("Arsenal").
Düna çempionatı 14 iyun-15 iyul tarixlərində Rusiyada keçiriləcək. Fransa "C" qrupunda Avstraliya, Peru və Danimarka ilə mübarizə aparacaq.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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