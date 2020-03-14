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FIFA prezidenti düzgün əl yuma qaydasını göstərdi - VİDEO

FIFA prezidenti düzgün əl yuma qaydasını göstərdi - VİDEO

FIFA prezidenti Canni İnfantino koronavirus pandemiyası ilə mübarizə məqsədilə başlanan "Təhlükəsiz əllər" çağırışını dəstəkləyib.

"Report"un məlumatına görə, İnfantino əlləri düzgün yuma qaydasını ətraflı göstərib. Futbol məmuru çelenci sabiq futbolçular Didye Droqba və Kakaya ötürüb.

Daha əvvəl Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adanom Gebreisus pandemiya koronavirusu zamanı əlləri düzgün yuma videosunu lentə alıb. 

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