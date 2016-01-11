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    ​FİFA 2015-ci ilin rəmzi komandasını açıqlayıb

    Rəmzi yığmaya Barselona və Real klublarından 4 futbolçu daxil edilib

    Bakı. 11 yanvar. REPORT.AZ/ FİFA versiyası üzrə 2015-ci ilin rəmzi komandası açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, "11-liy"ə bu futbolçular düşüb:

    Manuel Noyer ("Bavariya", Almaniya), Tiaqo Silva (PSJ, Braziliya), Marselo ("Real Madrid", Braziliya), Serxio Ramos ("Real Madrid", İspaniya), Dani Alveş ("Barselona", Braziliya), Andreas İnyesta ("Barselona", İspaniya), Luka Modriç ("Real Madrid", Xorvatiya), Pol Poqba ("Yuventus", Fransa), Neymar ("Barselona", Braziliya), Lionel Messi ("Barselona", Argentina), Kriştianu Ronaldu ("Real Madrid", Portuqaliya).

    Onları Türkiyənin "Antalyaspor" klubunda çıxış edən kamerunlu hücumçu Samuel Eto`O mükafatlandırıb.

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