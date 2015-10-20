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    FİFA ​ən yaxşı baş məşqçi mükafatına namizədlərin adlarını açıqlayıb

    Siyahıda 10 mütəxəssisin adı var

    Bakı. 20 oktyabr. REPORT.AZ/ FİFA bu ilin ən yaxşı baş məşqçisi adına namizədlərin siyahısını açıqlayıb. "Report"un məlumatına görə, siyahıya 10 namizədin adı daxil edilib. 

    Bunlar Massimiliano Alleqri ("Yuventus"), Karlo Ançelotti ("Real Madrid"), Loran Blan (PSJ), Unai Emeri ("Sevilya"), Pep Qvardiola ("Bavariya"), Luis Enrike ("Barselona"), Joze Mourinyo ("Çelsi"), Xorxe Sampoli (Çili yığması), Dieqo Simyone ("Atletiko"), Arsen Vengerdir ("Arsenal").

    Qeyd edək ki, mükafatın sahibi yanvarın 11-də açıqlanacaq.

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