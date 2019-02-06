Emil Balayev Qazaxıstan klubunun heyətindəki debüt matçında iki top buraxıb

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Bakı. 6 fevral. REPORT.AZ/ Azərbaycan millisinin futbolçusu Emil Balayev Qazaxıstanın "Tobol" klubunda debüt edib.
"Report"un məlumatına görə, 25 yaşlı qolkiper Türkiyənin Antalya bölgəsindəki təlim-məşq toplanışında Cənubi Koreyanın "Tecon Sitizen" komandasına qarşı yoxlama matçında start heyətdə yer alıb. Görüş "Tobol"un 1:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, "Səbail"dən ayrılan Emil Balayev "Tobol" klubu ilə yanvarın 30-da 2 illik müqavilə bağlayıb.
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