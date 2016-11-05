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    Elxan Abdullayev: "Bu 3 xal bizə hava-su kimi lazım idi"

    Bu gün yerli oyunçulara üstünlük vermişdik, onlar da özlərini doğrultdular

    Bakı. 5 noyabr. REPORT.AZ/ "Oyun çox gərgin keçdi. Bu 3 xal bizə hava-su kimi lazım idi. Futbolçuların oyunundan razı qaldım, onları təbrik edirəm".

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Neftçi” PFK-nın baş məşqçisi Elxan Abdullayev Premyer Liqanın XI turunun "İnter” klubu ilə oyunundan (2:1) sonra bildirib.

    "Bu gün yerli oyunçulara üstünlük vermişdik, onlar da özlərini doğrultdular. Uşaqlarda özünəinam yaranıb, bu, futbolda çox önəmlidir. Biz düz istiqamət seçmişik”, - deyə o əlavə edib.

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